Mariana Bridi diverte internautas e posta foto de Rafael Cardoso grávido: Ele sentia os enjoos junto comigo

09/04/2018 | 15:11



Mariana Bridi, que está esperando por seu segundo filho, Valentim, com Rafael Cardoso, ator de O Outro Lado do Paraíso, contou que seu marido sente enjoos e desejos junto com ela. Brincando em seu Instagram através de uma montagem nesta segunda-feira, dia 9, Mari contou que o artista ficou grávido junto com ela:

Marido aqui em casa também fica grávido! Ele sentia os enjoos junto comigo, ele tem desejos (piores e mais específicos que os meus) kkk... #vemtimtim #gravidez #agentesediverte

Os internautas não se aguentaram e dispararam nos comentários:

Vocês são demais!

Lindos!

Amei a foto, não basta ser pai tem que sofrer um pouco também!

Anteriormente, a esposa do ator já tinha feito a alegria dos fãs postando uma foto de sua filha, Aurora, com a filhinha de Thaís Fersoza e Michel Teló, Melinda.