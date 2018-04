Operação 'Cartola' apura manipulação de resultados no futebol da Paraíba

09/04/2018 | 14:25



A Polícia Civil da Paraíba está cumprindo a execução de 39 mandados de busca e apreensão, desde a madrugada desta segunda-feira, nas cidades de João Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Campina Grande e Cajazeiras, para apurar supostos crimes cometidos por uma organização composta por membros da Federação Paraibana de Futebol (FPF), da Comissão Estadual de Arbitragem da Paraíba (Ceaf), do Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba (TJD/PB) e por dirigentes de clubes de futebol profissional do Estado da Paraíba.

A 4ª Vara Criminal de João Pessoa deferiu as medidas cautelares relacionadas à Operação "Cartola". Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, manipulação de resultados (crimes do estatuto do torcedor), desvio de dinheiro de partidas de futebol profissional e por outras condutas sob apuração.

A Operação 'Cartola' envolveu 230 policiais e é resultado de mais de seis meses de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público da Paraíba (MPPB), coordenado pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) e pela 1ª Superintendência da Polícia Civil de João Pessoa, Delegacia de Defraudações e Falsificações de João Pessoa (DDF).

Na investigação, segundo o MP, foi possível identificar a existência de dois núcleos principais, com aproximadamente 80 membros identificados. O primeiro núcleo é formado por membros da FPF, Ceaf e dirigentes de clubes de futebol profissional. O segundo núcleo (dos cartolas) é responsável pelas decisões mais importantes relacionadas ao futebol paraibano e conta muita articulação institucional.

O segundo núcleo identificado é formado por membros executores ligados à Ceaf (arbitragem), funcionários da FPF e de clubes de futebol, que atuam segundo a determinação do núcleo principal.

O advogado da Federação Paraibana de Futebol, Hilton Souto Maior, disse que lamenta a situação deprimente de pessoas que querem destruir a imagem de clubes paraibanos e federação. "Foi uma ação originada por um integrante da federação, que está envolvido em investigações ilícitas. Estamos ajudando a Justiça a solucionar estas denúncias. Não entramos no mérito de manipulação de jogos, porque isso remete-se aos clubes", disse em entrevista a uma rede de televisão local.

Confira a lista dos principais investigados na Operação Cartola:

AMADEU RODRIGUES - Presidente da FPF

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL (FPF)

ROSILENE DE ARAUJO GOMES - Ex-presidente da FPF

MARCOS SOUTO MAIOR - Advogado da FPF

JOSÉ RENATO (ZÉ RENATO) - Presidente da Comissão de Arbitragem

SEVERINO LEMOS (BINA) - Diretor de arbitragem da FPF

LIONALDO SANTOS - Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva

ZEZINHO DO BOTAFOGO - presidente do Botafogo

BRENO MORAIS - Vice-presidente do Botafogo

BRENO MORAIS / EMPRESA NORDIL

DR ALEXANDRE - Advogado e vice-presidente jurídico do Botafogo

FRANCISCO SALES - Diretor do Botafogo

WILLIAM SIMÕES - Presidente do Campinense Clube

JUAREZ LOURENÇO - presidente do Treze

FABIO AZEVEDO - Dirigente do Treze

ALANKARDEC CAVALCANTI - Dirigente do Treze

JOSIVALDO GOMES - Presidente do CSP

RENAN ROBERTO - Árbitro de futebol da FPF

ADEILSON CARMO - Árbitro de futebol da FPF

JOSE MARIA DE LUCENA NETTO (NETO) - Árbitro de futebol da FPF

ANTONIO CARLOS DA ROCHA (MINEIRO) - Árbitro de futebol da FPF

JOÃO BOSCO SÁTIRO DA NOBREGA - Árbitro de futebol da FPF

ANTONIO UMBELINO - Árbitro de futebol da FPF

DIEGO ROBERTO - Árbitro de futebol da FPF

EDER CAXIAS - Árbitro de futebol da FPF

TARCISIO JOSE DE SOUZA (GALEGUINHO) - Árbitro de futebol da FPF

LUIS FILIPE - Árbitro de futebol da FPF

ÁDGUERRO XAVIER - Árbitro de futebol da FPF

JOSE ARAUJO DA PENHA (ARAUJO) - Funcionário da FPF

LUCAS ANDRADE - Funcionário da FPF

SONIA ANDRADE - Funcionário da FPF

BENEDITO DA PENHA MEDEIROS JUNIOR (BENINHA) - Filho de diretor do Botafogo