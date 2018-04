De ombros de fora, Sasha Meneghel participa de ensaio fotográfico

09/04/2018 | 12:11



Sasha, além de estudar moda em uma das mais conceituadas escolas de Nova York, também posa como modelo de vez em quando, protagonizando ensaios fotográficos para marcas ou amigos. Dessa vez, ela foi a musa de Bryan Berrios, um fotógrafo que usou luzes para compor um registro da filha de Xuxa.

Em um clique ela aparece ao lado de uma amiga. Já em outro, deu destaque a si mesma na imagem em que aparece com uma jaqueta jeans e os ombros de fora. Na legenda, escreveu em inglês:

Luzes.

Mesmo morando nos Estados Unidos, Sasha vem com frequência ao Brasil, onde curte momentos ao lado da família e também de amigas, como Bruna Marquezine. Além disso, a coolhunter mata as saudades do namorado, Bruno Montaleone, que recentemente entrou para o elenco de O Outro Lado do Paraíso.