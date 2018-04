Emparedados, Jéssica chora para Kaysar: - Estou indignada

09/04/2018 | 10:11



O último domingo, dia 8, foi tenso no BBB! Viegas foi eliminado do reality com 57,64% dos votos, mas não parou por aí, não. A noite ainda contou com uma prova do líder seguida de formação de paredão e Breno teve o dobro de motivos para comemorar: além de permanecer na casa, o arquiteto conquistou a liderança.

Ao ser recebido por Tiago Leifert, Viegas fez um discurso antirracista e relembrou casos de mortes, desaparecimentos e injustiças com pessoas negras e periféricas: - Eu venho de um lugar onde as pessoas não sonham mais, onde ninguém mais acredita na vida. E estar aqui, sem ter derrubado ninguém, sem ter feito nada de mal para ninguém, para mim é muito bom. A geste está cansado de ser arrastado todo dia que nem a Claudia, morto que nem o João Vitor, esquecido como o Amarildo, preso como o Rafa Braga. E finalizou: - Eu vim aqui para mostrar que a periferia vive, que a gente pode fazer a parada de uma maneira séria e verdadeira.

Depois, na Rede BBB, apresentado pela ex-sister Vivian Amorin, Viegas revelou desejo de bater uma papo com Nayara, com quem protagonizou alguns desentendimentos dentro da casa: - A minha vontade de trocar uma ideia com ela é porque eu não quero nem falar disso. Esses problemas são muito pequenos para deixar uma experiência como essa acabar. O músico também revelou para quem vai sua torcida: - O Kaysar é um cara que, quando eu me aproximei, vi uma pureza que gostei muito. Fico entre Kaysar, Breno e Paula.

Enquanto isso, dentro da casa, mais um paredão foi formado. Breno emparedou Kaysar, enquanto Jéssica recebeu o maior número de votos da casa. A personal trainer foi indicada por Gleici e Família Lima, mas o que surpreendeu mesmo foi a escolha de Paula, que votou na Família Lima.

Mas não foi sem justificativa que a mineira votou na Família Lima e a escolha não foi baseada na afinidade: - As três têm o mesmo peso para mim aqui dentro em questão de carinho e afinidade. Hoje chegou um momento em que eu tenho que avaliar com mais frieza a questão do jogo. Paula citou algumas vantagens que a Família Lima tem por serem dois: - Eu acho que, como um jogador sozinho, eu não tenho como me comparar com uma dupla. Por exemplo, cada semana um joga, então eles têm uma semana de descanso emocional e físico. E continuou: - Além disso, você ter um suporte emocional de uma pessoa que você sabe que vai estar do seu lado e fazer tudo por você [...] dá um conforto.

Ana Clara não gostou de ter recebido o voto da amiga e desabafou para o pai, comparando a justificativa de Paula à de Viegas: - Eu entendi a justificativa dela. Legal, bom motivo. Acho engraçado, porque era a mesma justificativa do Viegas - que é um cara que queria tirar a gente daqui de qualquer jeito - usou. A carioca ainda questionou o fato de a mineira já ter dito anteriormente que gostaria de ir para a final com a Família e Gleici: - Mas não eram os três na final juntos - a gente, ela e Gleici? Então, como é que faz?

Mais tarde, para Gleici, Ana Clara desabafou: - Eu estou decepcionada. A acreana respondeu que entendia a amiga, mas a filha de Ayrton rebateu: - Você me entenderia se eu tivesse votado em você, se a Paula tivesse votado em você ou se o Wagner tivesse votado em você, que foram pessoas que te prometeram lealdade? No Twitter, internautas reagiram à postura de Ana e até famosos comentaram sobre o assunto. A essa altura do jogo não tem muito como ficar bolado com voto, né? Faz parte!, opinou Sergio Malheiros, enquanto Lexa tuitou: Adoro a família, mas não entendo porque ninguém pode votar na família que se torna falso! O jogo acaba em dez dias, jogo esse... de UM ganhador! Eu hein.

Entre Jéssica e Kaysar, o clima também não foi dos melhores. A personal trainer disse que errou feio por não terem planejado votar na Família Lima e evitado de disputarem o paredão entre si: - Eu não admito que a gente fez isso, nessa altura do campeonato [...] Eu estou indignada, desabafou a sister. E ainda rolou choro: - Se eu pudesse fazer um pedido aqui dentro, era: não me coloca com o Kaysar! Por fim, o sírio ainda falou do sonho de trazer sua família para o Brasil: - Se eu ficou ou saio, meu sonho para tirar minha família de lá nunca vai parar, até parar meu coração.