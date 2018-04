Maurício Einhorn se apresenta em São Paulo

Vinícius Castelli



09/04/2018



>O gaitista Maurício Einhorn apresenta, dos dias 13 a 15 de abril, o show 80 Anos de Gaita, na Caixa Cultural São Paulo (Praça da Sé, 111). Ele subirá ao palco acompanhado por Alberto Chimelli (teclados), Luis Alves (baixo acústico) e João Cortez (bateria) e colocará no repertório composições próprias como Já Era (parceria com Eumir Deodato); Valsa para Marina, Conexão Leme, Te Olhei e Chorinho Carioca (parcerias com Alberto Chimelli), entre outras. As apresentações de sexta e domingo serão às 19h15. Antes do show do dia 14 (sábado), será exibido o documentário Mauricio Einhorn – Estamos Aí, dirigido por Rodolfo Novaes, sobre a vida e obra do artista, às 18h.