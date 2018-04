Masp tem exposição com obra de Emanoel Araujo

da Redação



09/04/2018 | 07:00



O Masp acaba de inaugurar a exposição Emanoel Araujo, a Ancestralidade dos Símbolos: África-Brasil, que poderá ser visitada até 3 de junho. Nela, estão 70 obras – 40 são esculturas e xilogravuras e 30 são cartazes – do artista baiano Emanoel Araujo, um dos nomes mais expressivos do cenário artístico brasileiro, responsável por promover a arte e a cultura negras no País. O Masp fica na Avenida Paulista, 1.578, e pode ser visitado de terça a domingo: das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 35 (R$ 17 meia-entrada). De terça a entrada é gratuita.