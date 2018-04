Peça com Marcos Caruso é uma das estreias de teatro em São Paulo

07/04/2018 | 06:20



O ator Marcos Caruso celebra seus 40 anos de carreira como o protagonista de O Escândalo Philippe Dussaert, do dramaturgo francês Jacques Mougenot. O espetáculo chega a São Paulo depois de uma prestigiada temporada no Rio de Janeiro, que rendeu a Caruso prêmios como o Shell e o Cesgranrio de melhor ator.

Sob direção de Fernando Philbert, ele dá vida a um pintor francês, Philippe Dussaert, que tem a trajetória marcada por sua busca pelo sentido do 'nada'. Na trama, ele é conhecido por reproduzir quadros de artistas como Leonardo da Vinci, Manet e Cézanne, excluindo, entretanto, quaisquer figuras de humanos e animais.

Com essa proposta singular, o profissional vai ganhando espaço no mercado da arte contemporânea, com obras cada vez mais valiosas e disputadas. Mas, durante uma importante exposição, uma reviravolta ocasiona um escândalo que terá impacto na controversa carreira do pintor.

Com isso, o espetáculo propõe ao público uma série de reflexões bem humoradas sobre os 'limites' da arte contemporânea e sobre o que costuma ser tido ou não como arte.

80 min. 12 anos. ONDE: Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. QUANDO: Estreia 6ª (6). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 1º/7. QUANTO: R$ 80.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

O Cortiço

Encenada pela Companhia Ágata de Artes, a adaptação da obra de Aluísio de Azevedo propõe reflexões sobre etnia, classe social e o papel das mulheres. Dir. Silvio Tadeu. 60 min.12 anos. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Estreia dom. (8). Dom., 19h. R$ 40. Até 6/5.

A Ira de Narciso

Com direção de Yara de Novaes e atuação de Gilberto Gawronski, o monólogo parte de experiências do autor Sergio Blanco. A peça relata bastidores da estadia de um homem numa cidade da Eslovênia, onde dará uma palestra sobre o mito de Narciso. 90 min. 18 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 4ª (11), 20h30. 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 12/5.

Me Dá a Tua Mão

Depois de escrever este solo, em que também atua, Clóvys Torres contou com o apoio do diretor Amir Haddad, que 'desconstruiu' aspectos da peça original. A história parte de um homem que recebe visitas em sua casa, enquanto sua mulher, Ela, pede sua mão de dentro do quarto. Ao longo do espetáculo, um narrador vai apresentado a história do casal. 70 min. 12 anos. Livraria da Vila. Teatro (50 lug.). Al. Lo- rena, 1.731, Jd. Paulista, 3062-1063. Estreia hoje (6). 6ª e sáb., 20h. R$ 60. Até 27/4.

Nossos Mortos

A partir da experiência de uma expedição por três regiões do semiárido nordestino, o grupo Teatro Máquina apresenta peça que relaciona os massacres de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, no Ceará, e de Canudos, na Bahia, com o mito de Antígona. Dir. Fran Teixeira. 70 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia hoje (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 15/4.

Olfato

Na comédia da Cia. do Escombro, escrita por Teresa Cristina Borges, enquanto um evento político é transmitido pela televisão, uma mulher, acompanhada de uma babá e um recém-nascido, vai a um encontro extraconjugal em um sobrado. 90 min. 16 anos. Teatro de Contêiner Mungunzá (99 lug.). R. dos Gusmões, 43, metrô Luz, 97632-7852. Estreia sáb. (7). Sáb., dom. e 2ª, 20h. R$ 20. Até 30/4.

Procura-se

Com atuação de Doralice Odília (que divide a direção com Renato Guiselini), o monólogo retrata medos e sonhos de diferentes mulheres, com texto que inclui experiências biográficas da atriz e de sua mãe. 40 min. 12 anos. Mora Mundo (25 lug.). R. Barra Funda, 391, metrô Marechal Deodoro, 95743-4812. Estreia hoje (6). 6ª, 20h. R$ 30. Até 27/4.

Todos os Sonhos do Mundo

Com direção de João Paulo Lorenzon, a Cia. Espaço Mágico apresenta peça inspirada no universo poético de Fernando Pessoa. Escrito pelo heterônimo Álvaro de Campos, o poema 'Dobrada à Moda do Porto' serve de mote para o espetáculo abordar temas como o desassossego da alma humana. 60 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (83 lug.). R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. Estreia sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 3/6.

HUMOR

Em #Rindo com Hassum, o ator Leandro Hassum apresenta histórias ligadas à vida em família e à internet. Temas como o conflito de gerações e a dualidade entre mundo analógico e digital são abordados com irreverência pelo humorista. 75 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Estreia sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 22/4.

Em Nelson Freitas e Vocês, espetáculo que já foi dirigido por Chico Anysio, o ator propõe uma 'caricatura' do cotidiano, abordando temas como casamento, infidelidade, autoestima e envelhecimento. Em cartaz há dez anos, o show já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas. 70 min. 18 anos. Bourbon Street (580 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (8), 20h. R$ 65 (1º lote).

CIRCO

Entre 4ª (11) e 15/4, a cidade recebe a primeira edição do Festival Internacional de Circo (FIC), que ocupa o Centro Esportivo Tietê (Av. Santos Dumont, 843, Luz, 3227-8652). Promovido pela Associação dos Amigos do Centro de Memória do Circo, o evento vai reunir 40 atrações com artistas vindos de diversas cidades brasileiras e de países como Bélgica, Espanha, Itália, Argentina e Chile. A abertura ocorre na 4ª (11), às 20h, com uma mostra competitiva que traz 12 atrações selecionadas para disputar prêmios entre números de pista e aéreos. Outro destaque desta semana, na 5ª (12), às 21h, é o espetáculo 'Nö' (50 min.; 14 anos), em que o Núcleo Desastre, de São Paulo, explora os diferentes conceitos da palavra 'nó' por meio de técnicas de tecido acrobático, trapézio e malabarismo. Programação: bit.ly/ficirco