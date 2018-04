Missa em homenagem à Dona Marisa ocorrerá às 9h deste sábado

Do Diário OnLine



06/04/2018 | 20:56



A missa em homenagem à dona Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula será realizada no terceiro andar do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, às 9h deste sábado. Lula participará do ato.

Informações de bastidores relatam que, após este evento, o líder petista deverá se entregar aos membros da PF (Polícia Federal). Tanto o ex-presidente, quanto a PF ainda negociam como se dará esta rendição.

Lula está no prédio do sindicato deste a noite de quinta-feira (5), quando o juiz federal Sérgio Moro decretou sua prisão. O ex-presidente teria que se entregar até às 17h desta sexta-feira, mas se recusou devido o ato em homenagem à Marisa Letícia, falecida em 3 de fevereiro de 2017, após sofrer um aneurisma cerebral.

Segundo alguns relatos, até às 17h o dia foi marcado pela tensão, já que este seria o horário limite para que o ex-presidente se entregasse. Lula recebeu inúmeras visitas e os manifestantes preparam mais um dia de vigília em apoio ao líder petista.