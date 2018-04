Lula continua no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e imprensa é hostilizada durante a madrugada

Do Diário OnLine



06/04/2018 | 07:44



Atualizada às 9h44

Desde o início da noite de ontem, militantes de movimentos sociais e sindicalistas marcam presença na frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, em vigília de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve ordem de prisão decretada ontem, pelo juiz Sérgio Moro, de Curitiba.

O magistrado ordenou que o ex-presidente comece a cumprir imediatamente pena de 12 anos e um mês de prisão imposta a ele pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-presidente já entrou com um habeas corpus para tentar impedir que Lula seja preso junto ao Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o Instituto Lula. Ele deverá se entregar até às 17h de hoje à Polícia Federal.

Por volta das 5h, quando muitos dos apoiadores já tinham esvaziado a frente do sindicato, alguns provocaram clima de tensão com profissionais da imprensa. O portão principal da entidade chegou a ser fechado e teve um dos vidros quebrado pelos militantes que entoavam gritos de “Imprensa Golpista”.

Integrantes de movimentos sociais se aglomeram em maior quantidade em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, entoam gritos em defesa do político e outros em provocação ao juiz Sérgio Moro.

O fotógrafo Nario Barbosa do Diário foi hostilizado por manifestantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) Povo Sem Medo, que o reconheceu de coberturas anteriores, sobre a ocupação em terreno particular de São Bernardo. Na ocasião, disseram para que o profissional fosse embora dalí.

O ex-presidente Lula passou a madrugada no Sindicato, fazendo esporádicas aparições na janela e acenando aos manifestantes. O petista ainda não disse se fará algum pronunciamento. Familiares, políticos e artistas estiveram ao lado de Lula desde o momento que a decisão foi divulgada, por volta das 17h30 de ontem.

Em breve mais detalhes sobre os desdobramentos da ordem de prisão ao líder do Partido dos Trabalhadores e ex-presidente do Brasil. (com informações de Caroline Garcia)