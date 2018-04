Maninho se envolve em confusão no Instituto Lula

Junior Carvalho



05/04/2018 | 21:27



Ex-vereador e prefeiturável do PT em Diadema nas eleições de 2016, Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, se envolveu em confusão na noite desta quinta-feira nas redondezas do Instituto Lula, na Capital. Maninho aparece em vídeo, publicado pelo portal de notícias G1, agredindo um homem que teria provocado a militância petista que começou a se concentrar no local logo depois de o juiz federal Sérgio Moro decretar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As imagens mostram momento em que o homem bate a cabeça na lateral de uma caminhão que passava na via e desmaia, em meio ao tumulto. O filho de Maninho, Leandro, também aparece na confusão. O homem foi socorrido e teria sido levado para o Hospital São Camilo, também na Capital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.