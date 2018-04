Manifestantes atacam jornalistas em São Bernardo

Evaldo Novelini



05/04/2018 | 21:11



Profissionais de imprensa que cobrem as reações à decretação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo juiz Sérgio Moro estão sendo atacados por manifestantes. O fotógrafo Nilton Fukuda, da agência de notícias Estadão Conteúdo, foi atingido por ovos enquanto registrava as manifestações em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no Centro de São Bernardo.

Por volta das 20 horas desta quinta-feira, o profissional caminhava para a entrada do estacionamento da entidade quando um rapaz vestido com uma camiseta da CUT (Central Única dos Trabalhadores) atirou alguns ovos, que trazia em uma caixa, na direção de Fukuda – um deles atingiu o repórter no rosto. Outros jornalistas também foram alvo das manifestações. Os ataques só pararam com a chegada de viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, deslocada até o endereço para garantir a segurança.

O clima de revolta contra os jornalistas, acusados de partidarismo na cobertura da condenação do ex-presidente, começou na madrugada de quinta-feira, logo depois que o STF (Supremo Tribunal Federal) negou, por 6 votos a 5, a concessão do habeas corpus preventivo pedido pela defesa de Lula, o que, na prática, autorizou a ordem para a prisão.

A nota do Partido dos Trabalhadores, divulgada logo após a decisão, falava que uma emissora de televisão fizera campanha aberta pela prisão do ex-presidente. “Ao negar a Lula um direito que é de todo cidadão, o de defender-se em liberdade até a última instância, a maioria do STF ajoelhou-se ante a pressão escandalosamente orquestrada pela Rede Globo.” O canal negou a acusação.

Confira como foi a ação, registrada com exclusividade pelo fotógrafo do Diário Denis Maciel: