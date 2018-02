Gabriel é descartado por precaução e não fará reestreia pelo Santos no clássico

03/02/2018 | 22:17



O torcedor do Santos tinha a expectativa de ver a reestreia do atacante Gabriel com a camisa do Santos no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, quando os dois times se enfrentam a partir das 17 horas em duelo válido pelo Campeonato Paulista. A comissão técnica santista, no entanto, avaliou que o jogador ainda não está bem fisicamente e, por isso, ele não foi relacionado para encarar os palmeirenses.

Como o atacante treinou poucos dias, os profissionais avaliaram que ele corre riscos de se lesionar e não querem queimar etapas no início da temporada. De volta ao clube após rápidas e fracassadas passagens por Inter de Milão e Benfica, ele chegou ao Santos na última semana e logo foi inscrito no Paulistão para poder jogar.

O técnico do Santos, Jair Ventura, treinou com Gabriel entre os reservas ao longo desta semana de preparação. E o titular do ataque alvinegro no clássico deste domingo será Eduardo Sasha, que veio do Internacional. Ele marcou o seu primeiro gol pelo clube na vitória de virada sobre a Ponte Preta por 2 a 1, em Campinas, e está ganhando a posição de Rodrigão como referência no ataque.