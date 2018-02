Com problema dentário, Oswaldo não comandará Atlético-MG em jogo no domingo

01/02/2018 | 21:16



O técnico Oswaldo de Oliveira não poderá comandar o Atlético-MG em jogo contra a URT, neste domingo, em Patos de Minas. O treinador está afastado das atividades como comandante até o final desta semana após ter sido submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, que serviu para tratar uma infecção dentária.

O clube confirmou a ausência de Oswaldo e informou que ele se juntará à delegação atleticana em Rio Branco, no Acre, onde a equipe enfrentará o Atlético-AC, na próxima quarta, pela Copa do Brasil.

Assim, o auxiliar Luiz Alberto da Silva será o responsável por dirigir o Atlético na partida contra a URT, às 19h30 de domingo, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

Sob o comando do auxiliar, a equipe realizou um treino sob intensa chuva na tarde desta quinta, na Cidade do Galo, onde repetiu a escalação do jogo anterior do time, com Victor; Samuel Xavier, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Arouca e Elias; Roger Guedes, Cazares e Otero; Ricardo Oliveira.

LUAN - Antes do treinamento desta quinta, o atacante Luan concedeu entrevista coletiva e garantiu estar totalmente pronto para voltar a jogar depois de ter se recuperado de um problema no joelho. Ele disse que respeita a opção de Oswaldo de Oliveira, que vinha o mantendo como opção de banco, mas quer voltar logo ao time.

"Mantenho meu padrão de treinamento em alto nível e não tenho mais nada. Fiz um trabalho à parte para reequilibrar a musculatura, consegui reequilibrar e, agora, é opção do treinador, junto com a comissão técnica", afirmou.