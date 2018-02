Jim Carrey não passará mais por julgamento após suicídio de sua ex-namorada

01/02/2018 | 11:11



Em 2015, Jim Carrey recebeu a triste notícia de que sua ex-namorada, Cathriona White, havia se matado, após ingerir pílulas. Ela deixou cartas de despedida, mas eventualmente outros fatos começaram a surgir, como a acusação de que o ator a havia apresentado para o mundo das drogas e da prostituição, além de supostamente ter transmitido doenças sexuais.

O ex-marido dela, Mark Burton, e a mãe de Cathriona, Brigid Sweetman, resolveram processar o ator, que poderia ter sido julgado por homicídio culposo, mas agora o julgamento não irá mais acontecer, segundo informações do The Hollywood Reporter. Um porta-voz do ator informou ao veículo que as acusações foram retiradas no dia 25 de janeiro.

O representante dele não informou detalhes, mas disse que Carrey está ansioso por seguir com sua vida. Enquanto isso, os advogados de Sweetman e Burton enviaram o seguinte comunicado:

Não iremos fazer comentários agora.