Com homenagem, LeBron brilha e comanda vitória do Cavaliers sobre o Pacers

27/01/2018 | 08:20



Com direito a homenagem a LeBron James, o Cleveland Cavaliers deu um show na noite desta sexta-feira ao vencer o Indiana Pacers por 115 a 108, fora de casa, em rodada da NBA. Com uma atuação convincente, digna de um candidato ao título, o Cavaliers superou as três derrotas seguidas que havia sofrido para o rival nesta temporada.

Antes do começo da partida, LeBron foi homenageado com um vídeo no telão em comemoração aos 30.000 pontos alcançados recentemente na competição. Dentro de quadra, o astro correspondeu à celebração ao registrar seu 63º "triple-double" na carreira, com 26 pontos, 11 assistências e 10 rebotes.

Além de LeBron, outros jogadores do Cavaliers brilharam em quadra nesta noite. J.R. Smith anotou 23 pontos Kevin Love e Tristan Thompson obtiveram um "double-double" cada na partida. Love registrou 10 pontos e 13 rebotes, enquanto Thompson anotou 10 pontos e o mesmo número de rebotes.

Pelo Pacers, Victor Oladipo anotou 25 pontos e foi outro destaque em quadra. Domantas Sabonis registrou um "double-double" de 17 pontos e 11 rebotes. E Darren Collison contribuiu com 19 pontos. Com o resultado, o Pacers segue na briga por uma vaga nos playoffs. É o oitavo colocado da Conferência Leste, com 26 vitórias e 23 derrotas.

O Cavaliers, por sua vez, segue na terceira colocação da mesma tabela, com 28 triunfos e 19 derrotas. Tenta, assim, recuperar o segundo posto, que pertence atualmente ao Toronto Raptors.

O time canadense tropeçou nesta rodada diante do Utah Jazz, pelo placar de 97 a 93, em casa. Ricky Rubio foi o herói do jogo ao anotar uma cesta de três pontos a quatro segundos do fim, para assegurar o 21º triunfo do Jazz na temporada regular da NBA - a equipe soma 28 derrotas.

Rubio terminou o jogo com 14 pontos, enquanto Donovan Mitchell anotou 26 e Rudy Gobert contribuiu com 18 pontos e 15 rebotes. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por dez minutos, mas deu pouca contribuição ao time, com um rebote e duas assistências.

Pelo Raptors, que agora tem 32 vitórias e 15 derrotas, Jonas Valanciunas obteve sua melhor pontuação da temporada até agora, com 28 pontos. E ainda registrou um "double-double" ao anotar também 14 rebotes. DeMar DeRozan também se destacou ao marcar 19 pontos.

Pela Conferência Oeste, o Houston Rockets perdeu mais uma chance de encostar no líder Golden State Warriors ao ser batido pelo New Orleans Pelicans por 115 a 113. Fora de casa, o Rockets foi engolido por Anthony Davis (27 pontos) e DeMarcus Cousins (15 pontos, 13 rebotes e 11 assistências), que sentiu uma lesão no tendão de Aquiles esquerdo no fim da partida.

Pelo Rockets, Chris Paul liderou a equipe ao se tornar o cestinha do duelo, com 38 pontos - teve ainda oito assistências. James Harden registrou mais um "double-double" na temporada ao acertar 23 pontos e 11 assistências. Eric Gordon contribuiu com 27 pontos. O brasileiro Nenê anotou três pontos e um rebote em 10 minutos em quadra.

Com o resultado, o time visitante soma agora 34 vitórias e 13 derrotas, na segunda colocação da Conferência Oeste. Já o Pelicans ocupa o sexto lugar da mesma tabela, com 27 triunfos e 21 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 121 x 110 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 115 x 108 Indiana Pacers

Toronto Raptors 93 x 97 Utah Jazz

Chicago Bulls 103 x 108 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 100 x 109 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 116 x 91 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 115 x 113 Houston Rockets

Dallas Mavericks 93 x 107 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 78 x 97 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 85 x 107 New York Knicks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Miami Heat x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x Dallas Mavericks