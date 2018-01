Desgaste físico no início da temporada preocupa Roger Machado no Palmeiras

22/01/2018 | 08:30



O início de temporada, a sequência de jogos com um calendário apertado e um possível desgaste físico dos jogadores após poucos dias de pré-temporada preocupam Roger Machado. O Palmeiras jogou na última quinta-feira contra o Santo André, na capital paulista. Até o jogo deste domingo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto (SP), o treinador não fez nenhum treino com bola.

Após a vitória por 1 a 0 no interior, o treinador revelou que a decisão de mandar a campo o mesmo time foi tomada horas antes do jogo, após uma reunião com a comissão técnica, onde o relatório dos preparadores físicos foi fundamental. Roger Machado ainda comemorou o fato de voltar a campo apenas na quinta-feira contra o Red Bull Brasil, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

"Temos um dia a mais de descanso e se puder levá-los a campo para fazer pequenas correções nesta segunda-feira, revendo o jogos acharmos necessárias, a gente vai fazer. Vamos ver quem vai estar bem, descansado e recuperado, entender que é um terceiro jogo e também é um ponto importante a analisar. Três jogos em sete dias, oito dias. Faremos todas as avaliações. A decisão de colocá-los neste domingo e repetir a escalação foi tomada no almoço, porque as avaliações físicas estavam boas, mas precisamos falar com o atleta para saber como se sente de verdade, porque jogador quer jogar sempre", afirmou Roger Machado.