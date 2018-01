Vitória recusa investida do São Paulo pelo atacante colombiano Santiago Tréllez

22/01/2018 | 08:15



O técnico Dorival Junior já avisou que o São Paulo precisa de reforços para a temporada de 2018 e um dos nomes que a diretoria está negociando é o atacante colombiano Santiago Tréllez, do Vitória. Mas o clube baiano rejeitou logo de cara as investidas iniciais do time tricolor, bem como do Santos, que também quer o atleta.

"Apresentaram valores muito baixos, fora da realidade. Eu diria a você que São Paulo e Santos estão muito longe. O Corinthians não se inclui nisso porque não apresentou nada concreto, foi só especulação. O Santos apresentou uma proposta e o São Paulo conversou com a gente em torno de alguma coisa razoável. Mas ambos estão longe disso", explicou Ricardo David, presidente do Vitória.

Santiago Tréllez chamou atenção no último Campeonato Brasileiro ao marcar 10 gols e despertou interesse de vários clubes. Mas o Vitória conta com ele para a temporada. "Ele é um jogador importantíssimo para a gente. É um atleta disciplinado, que teve um desempenho fantástico e está dentro do nosso planejamento para este ano", avisou o dirigente.

Ele lembra que o Vitória não tem interesse em receber jogadores do São Paulo como parte da negociação. Por isso, garante que a saída do colombiano só acontecerá mediante uma boa quantia de dinheiro. "Pelo que foi apresentado, a negociação está muito distante. Não levei nem em consideração de me aprofundar sobre ela. Se quiser é o valor da multa que está no contrato, em torno de R$ 10 milhões", completou Ricardo David.