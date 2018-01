Internauta cria 'BBB' no 'The Sims' e conta tudo pelo Twitter

19/01/2018 | 19:35



Uma edição anual de Big Brother Brasil parece não ser suficiente para uma usuária do Twitter. Raven Claudia criou uma versão do reality show num jogo virtual e compartilhou tudo o que acontecia com seus seguidores.

Ela criou alguns personagens no The Sims, jogo de realidade virtual onde é possível criar casas e pessoas. "Eu coloquei oito sims [pessoas] numa casa semiequipada e fechei a porta para ver quem morria primeiro. Vamos conhecer os personagens?", escreveu a usuária.

Os personagens criados têm personalidades variadas e curiosas. Chester Waites é um chato de galocha, já Elisa Nesbitt é ambiciosa e romântica. Mas há também uma alien e até um vampiro que quer ser do bem.

Após criados, as personalidade virtuais foram confinadas dentro de uma casa e Raven contou aos seus seguidores tudo o que aconteceu com elas. Alguns ficaram inibidos de ir ao banheiro sem privacidade e acabaram fazendo suas necessidades pelo chão do imóvel. Outros, não conseguiram dormir e desmaiaram de cansaço.

Infelizmente, o vampiro do bem não conseguiu conter a sede e acabou chupando sangue de uma participante. E tudo isso aconteceu em apenas um dia de 'programa'.