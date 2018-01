Comemoração de desempenho de empresa andreense movimenta noite

Stefanie Sterci



20/01/2018 | 08:00



Palestras e shows para celebrar êxito profissional

Comemorar números, premiar funcionários e fomentar desempenho foram as atividades proporcionadas em encontro andreense de empresa do ramo de colchões. O anfitrião foi o empresário Ricardo Eloi, que fez questão de estar entre os colaboradores para celebrar as conquistas da marca. A movimentação iniciou-se com homenagem ao comandante com apresentação de Draw My Life – desenho animado que retrata história de vida –, relembrando passos que o levaram à ascensão. “Não importa de onde você vem. Eu vim de um orfanato e hoje sou um homem de negócios. Só depende de você escolher ser a vítima ou o vencedor”, emociona-se Eloi. Palestras motivacionais e stand ups conduziram a iniciativa, que se encerrou com show do cantor Sérgio Reis.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Eterno

Quem não gosta dos famosos ‘bolachões’? Estes itens, que sempre integraram o cotidiano de uma geração, não ficam de lado quando o assunto é estilo. Sobrevivendo às novas tecnologias, em Santo André será realizada hoje, a partir das 9h, mais uma feira livre do vinil, na Galeria Studio Center, que tem comando de Cesar Guisser. São 33 expositores e 25 mil LPs à venda, que valorizam, além da sonoridade das músicas, a beleza e criatividade das capas destes ícones.





Agito solidário

À frente do grupo Amigos do Bem, de São Bernardo, a benemérita Zehour Hommaid Alimari foi convidada pela escola de samba Mancha Verde – após participação do grupo musical em festa para a Casa dos Velhinhos Dona Adelaide – a participar do ensaio para o Carnaval 2018, hoje, com a presença do Fundo de Quintal e da rainha da bateria Viviane Araújo. Com aproximadamente 20 voluntários, o transporte sairá do Grande ABC com destino ao Sambódromo do Anhembi, na Capital.

Mundial

Arte-educador diademense, Gilson Silva de Jesus está com seu grupo do Instituto Cultural e Educacional Matéria Rima em Cannes, na França, para representar a América Latina na competição de dança Break the Floor, realizada hoje. “Já participamos do torneio em 2016, agora estamos mais experientes”, festeja Gilson, que há cinco anos desenvolve oficinas na entidade, além de auxiliar atividades socioeducativas em escolas da rede municipal de Diadema.





Remelexo

Ao som de ritmos brasileiros do forró e samba de gafiera, a professora de dança Sara Fernandes espera receber participantes da Maratona de Dança, hoje, a partir das 8h, na escola homônima. “Como temos bastante iniciantes na arte, as aulas são ministradas com muita didática”, explica a organizadora. Movimentos internacionais, como salsa e country, também estão na programação.

Samba no pé

O centenário do Lions Club é inspiração para o enredo da escola de samba Leandro de Itaquera. Hoje é dia de ensaio, às 21h, na Capital. “A fusão de ‘leões’ é uma celebração da solidariedade, além de ajudar a divulgar nossos serviços e pode atrair mais colaboradores”, comenta Tatianna Miranda, que é mulher do vice-governador do distrito, Waldoylson Miranda, que abrange a região.

Na ativa

É com quitutes lights e presença de atletas fisiculturistas que a Associação Atlética Industrial de Mauá inaugura academia Máxima Performace, hoje, nas dependência do clube. “A parceria que estabelecemos com este novo espaço será vital para nossa revitalização e nos dará gás para seguir em frente sempre”, comemora o diretor social do grupo, José Eduardo Zago.