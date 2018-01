Prova de concurso público em Goiás é investigada por racismo

19/01/2018 | 08:50



A prova de um concurso público na cidade de Morrinhos (GO), será investigada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Uma das questões, envolvendo racismo histórico e Bíblia, colocava entre as alternativas "Negro parado é suspeito, correndo é ladrão, voando é urubu" e "Negro quando não suja na entrada, suja na saída". O concurso é da prefeitura de Morrinhos, que diz ter cobrado explicações da empresa responsável pela prova. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.