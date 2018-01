Arte de artefatos vindos do japão chega à São Paulo

da Redação



17/01/2018 | 08:18



A primorosa arte “Koguei” chega à São Paulo

Exposição de artefatos vindos do Japão podem ser conhecidos na Galeria DECO

De 19 de janeiro a 02 de fevereiro

Abre para o público, a partir do dia 19 de janeiro, a Mostra “Arte Koguei na Casa Brasileira”, na Galeria Deco, bairro da Bela Vista, em São Paulo. A exposição traz luz às técnicas milenares e ancestrais japonesas da chamadaArte “Koguei” - criações complexas feitas com elementos da natureza como água, fogo, madeira e terra.

Entre os trabalhos, estão obras feitas com o papel WASHI, declarado recentemente pela UNESCO comoPatrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e a INAMI CHOUKOKU, tradicional técnica japonesa de entalhe em madeira.

A mostra percorre e traduz 11 técnicas diferentes da arte “Koguei” produzidas em várias províncias do Japão e ainda pouco conhecida no Brasil. De forma didática o visitante poderá conhecer produtos feitos em Laca, Vidro, Madeira, Pedras, Cobre, Cerâmica, Porcelana, Tecidos, Seda e Junco, identificados em criações como vasos, esculturas, quadros e utilitários.

“O intuito da exposição é a divulgação no Brasil de uma importante parte da cultura Japonesa”, comentam os curadores brasileiros da Mostra – Marisa Ota e Igor Miyahara. “Há um interesse na preservação da cultura japonesa mas também pretendemos difundir que estes produtos por serem de alta complexidade técnica e artesanal estão no limiar da obra de arte em si.”

A “Arte Koguei na Casa Brasileira”, é uma iniciativa da Instituição Combridge Corporation, de Tóquio, que atua em programas de revitalização, valorização e de preservação da propriedade intelectual dos micros e pequenos produtores tanto no próprio Japão como os promovendo em outros países. São trabalhos de técnicas variadas e de alto valor agregado. Ito Shunsuke, CEO da Combridge Co., estará em São Paulo por ocasião da Mostraque ocupará a Galeria Deco especializada em obras de arte de origem japonesa e de descendentes residentes no país.

Serviço:

Exposição - “Arte Koguei na Casa Brasileira”

A partir de 19 de janeiro, até 02 de fevereiro.

Entrada Gratuita.

Vernissage para convidados dia 19/01, a partir das 18h.

Galeria Deco:

Rua dos Franceses, 153 Bela Vista tel. (11)3289-7067

Horário de funcionamento: segunda à sexta, das 10h às 18h. Sábados e domingos, das 11h às 18h. (Aberta dia 25, feriado, das 11h às 18h).

* Abaixo relação de todos os artistas, suas técnicas e regiões de procedência: