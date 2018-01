Rumores de Kylie Jenner teria entrado em trabalho de parto são esclarecidos

15/01/2018 | 09:11



As especulações sobre a suposta gravidez de Kylie Jenner estão cada vez mais intensas! Depois de circularem notícias de que a caçula da família Kardashian-Jenner estaria em trabalho de parto antes da hora, o TMZ esclareceu o boato e negou que a socialite estaria dando à luz seu primeiro filho.

De acordo com o tabloide, diversas fontes próximas de Kylie e do namorado, o rapper Travis Scott, negaram que o bebê do casal estaria nascendo prematuro.

Os rumores começaram na sexta-feira, dia 12, quando a socialite teria dado entrada no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, Estados Unidos, mesmo lugar em que todas outras Kardashians tiveram seus babies. A informação, entretanto, é falsa. Não foi dessa vez!

A curiosidade em torno da suposta gestação e a disputa por flagras que comprovem a gravidez da caçula, entretanto, não estão agradando a matriarca da família, Kris Jenner.

Segundo o site Just Jared, no último episódio de Keeping Up With The Kardashians que foi ao ar, Kris estaria preocupada com o fato de paparazzi tirarem fotos da filha dentro da própria casa.

- Eu realmente sinto pena da Kylie, porque sempre há alguém tentando explorar uma certa situação, disse.

Aliás, a própria Kylie não parece nada contente com isso. Segundo o Hollywood Life, a caçula estaria abismada com toda a atenção que sua suposta gestação estaria atraindo:

- Kylie está realmente abismada em quanto as pessoas parecem obcecadas com a sua gravidez. É como se nenhuma garota de 20 anos nunca tivesse dado à luz antes, revelou uma fonte ao tabloide.

E continuou:

- Ela está tentando se manter o máximo desconectada possível, mas não pode escapar de todas as especulações [como os boatos de que estaria em trabalho de parto], já que seu celular começou a apitar assim que os rumores começaram.