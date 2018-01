Após voltar a usar joias, Kim Kardashian aparece sexy em foto com colar em tributo ao marido

15/01/2018 | 09:11



Kim Kardashian está mostrando que aos poucos está perdendo o receio de usar suas joias publicamente, após o assalto que sofreu em Paris, na França, em outubro de 2016. No último domingo, dia 14, a socialite publicou uma foto no Instagram para lá de sensual, em que aparece usando três correntes douradas e seu novo grillz, que já havia exibido dias antes.

Além do decote ousado de Kim ter chamado a atenção dos seguidores, outro detalhe do clique que acabou roubando a cena foi o fato de um dos colares estar escrito Pablo, um tributo ao último álbum do marido Kanye West, The Life of Pablo.

Os demais colares também remetem a Kanye West e fazem parte da coleção de joias desenhada pelo rapper. As medalhas douradas foram inspiradas pela arte florentina do século XIV, como disse Kanye certa vez à Vogue.