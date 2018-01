Cássio vê Corinthians no caminho certo e Kazim comemora gol contra o Rangers

13/01/2018 | 18:45



Os jogadores do Corinthians não demonstraram muita preocupação com a derrota por 4 a 2 para o Rangers, neste sábado, em Orlando, nos Estados Unidos, na despedida da equipe da Florida Cup. Para o goleiro Cássio, os jogos contra o time escocês e diante do PSV Eindhoven, na última quarta-feira, deixaram boa impressão, principalmente quando a equipe atuou com a sua formação titular.

"Tivemos um primeiro tempo bom e no segundo tempo pecamos nos detalhes. São coisas de pré-temporada. Mas fizemos boas partidas e a pré-temporada é para isso. Tem que botar todo mundo para jogar. Fizemos uma preparação boa e agora é todo mundo focar na quarta-feira", comentou, lembrando que a equipe alvinegra estreia no Campeonato Paulista diante da Ponte Preta, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Contando apenas quando atuou com o considerado time titular, o Corinthians derrotou o PSV Eindhoven por 1 a 0 e venceu o Rangers por 2 a 0.

Outro que também gostou da experiência nos Estados Unidos foi o atacante Kazim. Em meio às notícias de que o Corinthians tenta a contratação de um centroavante, o turco foi titular nas duas partidas e diante do Rangers marcou um belo gol.

"Eu esperava pela oportunidade. Eu sou jogador que tenho uma característica de que preciso de ritmo. Ano passado, o Jô fazia muito gol e jogava bem, eu não conseguia jogar. Agora, o Carille confia mais em mim e eu pego a oportunidade. Jogo com bons jogadores e estou feliz porque meu time está começando bem o ano", comentou o atacante.

O elenco do Corinthians deixou os Esytados Unidos neste sábado mesmo e neste domingo está de volta ao Brasil. Na segunda-feira retorna aos treinamentos no CT Joaquim Grava, em São Paulo.