Sérgio Soares mostra otimismo na véspera da estreia no Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/01/2018 | 08:29



O Santo André que vai estrear quinta-feira no Campeonato Paulista contra o Palmeiras não é exatamente o que o técnico Sérgio Soares e a diretoria queriam, mas está bem perto disso. Com recursos limitados e sem calendário no segundo semestre – o time tem como única opção a desvalorizada Copa Paulista –, o clube encontrou dificuldade no mercado, mas trouxe boa parte dos jogadores que eram as primeiras opções em lista com 60 nomes.

O modelo de jogo proposto por Sérgio Soares é baseado na velocidade. Esta característica está presente na maioria dos reforços. Desta forma, o torcedor pode esperar time leve, principalmente nas laterais e no ataque. Mas no elenco há variações para jogos em que as bolas na área viram a última alternativa.

“Estou satisfeito com a montagem do elenco e com o trabalho que temos feito. Claro que o tempo que tivemos (29 dias até o fim da pré-temporada) não é suficiente, mas estou contente com a resposta e o comprometimento dos jogadores. Dividimos o planejamento, demos ênfase à parte física no início e nos últimos dias intensificamos a aplicação do modelo de jogo que desejo, com muita velocidade”, explicou Sérgio Soares.

Evidentemente, a poucos dias de a bola rolar, o condicionamento físico, o entrosamento e o entendimento pleno do plano de jogo proposto ainda não são os ideais, mas isso não tira a confiança do treinador, que traça metas ambiciosas.

“Falo com o grupo que a nossa obrigação é deixar o Santo André onde ele está, no caso, na Série A-1. A evolução do trabalho nos permite pensar em coisas maiores. A vaga na Série D é muito importante para o clube ter calendário completo a partir de 2019. Internamente, pela resposta que o grupo tem me dado nos treinos, acho que temos condições de buscar algo muito grande neste Paulistão”, avaliou Sérgio Soares.

O elenco voltou ontem de Vargem, no Interior, onde ficou dez dias em pré-temporada. Foram realizados três jogos treinos, com oscilação entre um e outro. O Ramalhão venceu o time sub-20 do próprio clube por 2 a 1, bateu o Mogi Mirim, que se prepara para disputar a Série A-3, por 1 a 0, e no último teste, sexta-feira, foi derrotado pelo Nacional, recém-promovido à Série A-2, também por 1 a 0.

Os últimos ajustes serão realizados nesta semana em Santo André. Resta saber se, desta vez, o clube vai buscar coisas maiores, como espera o técnico, ou brigar contra o descenso, assim como foi em 2017.