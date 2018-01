Com os pés no chão, Martins revela que Azulão vai priorizar a bola da vez

Angelo Verotti

Do Diário do Grande ABC



14/01/2018 | 08:24



Com a experiência de quem divide com Luiz Carlos Ferreira a alcunha de Rei dos Acessos nas divisões intermediárias do futebol brasileiro, o técnico do São Caetano, Luís Carlos Martins, mantém os pés no chão ao fazer projeções sobre o desempenho da equipe no retorno à elite do Campeonato Paulista, mas deixa claro que o Azulão não irá priorizar competição na temporada, em referência à disputa simultânea da Copa do Brasil.

“Tenho transmitido ao grupo que quando entramos em uma, duas ou três competições o foco tem que ser em todas. Somos profissionais. No Paulista vamos buscar fazer grande campeonato. Atingir pontuação boa para conseguir vaga na Série D (do Brasileiro). Todos os planos para este torneio estão traçados”, afirmou ele. “E a Copa do Brasil também é campeonato importante. Vamos jogar contra o Criciúma (dia 7, no Anacleto Campanella). A hora que chegar estaremos preparados.” Vale lembrar que os três primeiros colocados no Estadual – excluindo os clubes já classificados às Séries A, B e C – garantem vagas na Quarta Divisão do Nacional. E a Copa do Brasil reserva ao campeão lugar na Libertadores.

Apesar de evitar falar em prioridade, Martins destacou a importância do Paulistão, no qual o São Caetano foi campeão em 2004. “É bastante competitivo. E, ao mesmo tempo, temos que ter muita responsabilidade. Competição de tiro curto. Por isso, o pensamento é lograr classificações. Chegar ao quadrangular final. E não pode ser diferente.”

Além de elogiar os chamados grandes, considerados por ele os favoritos ao título, o treinador fez menção à qualidade dos demais participantes e se negou a apontar clubes que possam surpreender no Estadual, a exemplo do Ituano, campeão em 2014 e adversário de estreia, quarta-feira, em Itu. “O Paulista por si é muito competitivo. Os considerados menores também investem. Treinam. Fazem concentração. Viajam um dia antes. Há condição boa de trabalho para todos”, explicou. “E temos que entender os grandes. Têm camisa. Grandes elencos. Base muito boa de ano para ano. Fazem grandes contratações. Mas nos 90 minutos todos estarão preparados, tecnicamente, fisicamente, dentro do seu posicionamento.”

“Apostar em alguém é muito fácil. Prefiro ficar quieto. Analisar direito, com calma. Início de competição todos os times, inclusive a gente, vão precisar ter um pouco de cautela. Acredito que a partir do terceiro jogo as equipes vão se soltar mais. Até pelo ritmo de jogo, ritmo da competição. Condicionamento dos atletas. Prefiro apostar que o campeonato vai ser difícil, duro, competitivo. Tem que se cuidar dentro e fora do campo. Apostando sempre na força do conjunto e união de todos”, disse Martins.