Auxiliar de produção lidera oferta de vagas

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



15/01/2018 | 08:24



As vagas para auxiliar de linha de produção são destaque entre as oportunidades disponibilizadas no Grande ABC. Do total, 80 são direcionadas para a função, para a qual é necessário ter Ensino Médio completo. Considerando todas as chances disponíveis, há 677 vagas nas plataformas da região.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 169 postos, sendo que dois deles são exclusivos para pessoas com deficiência. A maioria é para auxiliar de linha de produção, mesmo assim, ainda há 50 chances para vigilantes. Neste caso, é necessária somente a conclusão do Ensino Fundamental. Para as vagas de costureira (15), é necessário ter o Ensino Médio completo.

Já o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André possui 189 oportunidades. Os destaques ficam por conta dos 40 postos disponibilizados para promotores de venda, seguidos por diversas chances no comércio e no varejo. Entre elas, há 25 vagas para ajudante de açougueiro, 21 para açougueiro e 20 para gerente de loja e supermercado.

Em Mauá, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) disponibiliza 96 chances de emprego. Do total, dez são reservadas para pessoas com deficiência. Metade das vagas (48) é destinada a candidatos já formados no Ensino Médio, sendo o maior número para caldeireiro montador. Também há postos para operador de injetora de plástico (cinco), mecânico industrial (quatro) e operador de vendas (três).

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) disponibiliza nove vagas, sendo cinco para costureira, duas para auxiliar de enfermagem e duas para operador de caixa.

Quem se interessar e desejar se candidatar às vagas dos centros públicos deve comparecer aos locais de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar carteira profissional, RG e CPF.

PELA INTERNET

A Sert (Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo) dispõe de cinco vagas em São Caetano e cinco em Ribeirão Pires. No primeiro município, há oportunidades para apontador de produção, empregado doméstico arrumador, cozinheiro industrial e confeiteiro. Já em Ribeirão há vagas para trabalhador da manutenção de edificações e recepcionista. As chances podem ser acessadas no site www.empregasaopaulo.gov.br.

O Portal Emprega Brasil, do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) totaliza 91 chances nesta semana – leia mais informações acima. Para acessar as opções, basta entrar no site http://empregabrasil.mte.gov.br/328/portal-emprega-brasil/ e preencher os dados solicitados para se cadastrar.

Como os centros públicos utilizam o mesmo sistema de compartilhamento de vagas dos órgãos estadual e federal, existe a chance de constar duplicidade de vagas em mais de uma plataforma.

Na Luandre, empresa de recursos humanos que possui unidade em Santo André, são 113 chances cadastradas. Os principais cargos são de auxiliar de almoxarife, técnico UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e farmacêutico. Os salários variam de R$ 1.000 a R$ 4.000.