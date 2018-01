Nos bastidores do rádio e do disco

Ademir Medici



13/01/2018



O cantor Antonio Marcos fala com carinho de um nome que o projetou na vida artística: Serginho de Freitas. A entrevista foi concedida em 1982 ao programa Manhã Bandeirantes, apresentado por Antonio Celso, programa que está sendo reprisado por Milton Parron no seu Memória (ler Nas Ondas do Rádio).

Serginho de Freitas foi um dos divulgadores de discos pioneiro de São Paulo. Trabalhou entre 1957 e 1963 na gravadora Odeon, período em que percorreu inúmeras emissoras de rádio: em São Paulo, na Grande São Paulo – incluindo a Rádio Emissora ABC, de Santo André – Baixada Santista e Interior do Estado.

Serginho foi posteriormente locutor, ao lado de nomes como José Paulo de Andrade, Henrique Lobo e Enzo de Almeida Passos. Nunca deixou de acompanhar o rádio e o disco, mesmo fora do meio. E em 1988 mudou para São Bernardo.

ROBERTO CARLOS

Serginho de Freitas conviveu com os grandes nomes da música. Promoveu shows. E, além de Antonio Marcos, deu força no início de carreira a nomes como Roberto Carlos.

Fim dos anos 1950. Roberto Carlos iniciava carreira no Rio de Janeiro. Mas ninguém o conhecia em São Paulo.

De madrugada, o futuro rei da juventude pegava ônibus no Rio e vinha para São Paulo. Percorria as emissoras de rádio. E numa dessas andanças topou com Serginho de Freitas, que divulgava os discos da Odeon – Roberto era da gravadora Columbia.

– Posso te acompanhar? – pediu ele a Serginho.

E lá iam os dois, no carro do divulgador de discos. Reservadamente, Serginho de Freitas apresentava Roberto aos programadores. Reservadamente porque não podia divulgar discos de uma gravadora concorrente.

ANTONIO MARCOS

Já com Antonio Marcos, Serginho de Freitas acompanhou a saída do cantor do conjunto ‘Os Iguais’. E sugeriu que ele gravasse uma música, composição de Roberto e Erasmo, que já havia sido gravada por outro cantor – Luiz Carlos Ismail. Eu Tenho um Amor Melhor Que o Seu, com novo arranjo, tornou-se o primeiro sucesso de Antonio Marcos.

A gravação foi na RGE. Varou-se a madrugada. Tanto que Antonio Marcos e o seu irmão, Mario Marcos, que o acompanhava, dormiram na casa de Serginho para voltar a São Miguel Paulista na manhã seguinte. Eram pobres.

Histórias que Serginho de Freitas nos contou em gravação feita no ano 2000 para o livro Programa de Auditório. Memória guarda todas as gravações daquele trabalho.

Um grande show. E quase esquecido

Depoimento: Serginho de Freitas

Março de 1968. A Rádio América promove um show no antigo Cine Piratininga, hoje um estacionamento na Avenida Celso Garcia, no Brás. Cinema lotado. Sessenta e seis artistas para se apresentar, entre eles Roberto Carlos.

Ocorre que os principais nomes eram contratados da TV Record. Pouco antes do início do show, chega uma ordem de Paulo Machado de Carvalho, dono da Record, proibindo a apresentação dos seus contratados. Bate o desespero.

O show começa, apenas com os não contratados da Record. Enquanto isso, Serginho de Freitas e José Paulo de Andrade procuram o Marechal da Vitória, Dr. Paulo, tentando dissuadi-lo da proibição

– Praticamente imploramos para que ele autorizasse a participação dos grandes nomes da Record no show da América.

Irredutível, o máximo que o Dr. Paulo concordou foi que todos participassem, sim, mas que o show não fosse transmitido pela Rádio América. Só assim os artistas puderam participar e a plateia, satisfazer-se. O show não foi sequer gravado. E Roberto Carlos foi o último a se apresentar, já de madrugada.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 13 de janeiro de 1988 – ano 30, edição 6648

Manchete - Receita aumenta prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda

Preços – Laranja-pera fica 140% mais cara.

Santo André – Dante Compagno é o novo diretor-superintendente do Semasa; substituí José Morelli.

São Bernardo – Trânsito muda e se torna moroso na Avenida Lions.

Show – Começa no Estádio do Morumbi a etapa paulista do Hollywood Rock. Reportagem: Elemar de Souza Cruz.

Em 13 de janeiro de...

1918 – Futebol. Anunciado para São Caetano o jogo entre o São Caetano EC e a União Operária.

A guerra. Do noticiário do Estadão: abertura dos portos do Báltico.

1933 – O prefeito Estácio Pessoa, de São Bernardo (hoje Santo André), baixa seu único ato, o de número 46, que estabelece o horário de serviço do funcionalismo municipal: das 11h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 11h às 15h, aos sábados.

1963 – Governo estadual inaugura o Grupo Escolar da Vila Floresta, em Santo André, a primeira unidade com estrutura inteiramente de alumínio do Estado.

Santos do Dia

Hilário de Poitiers

Leôncio

Verônica

Municípios Brasileiros

Celebram seus aniversários em 13 de janeiro:

Em Minas Gerais, Almenara

Na Paraíba, Caldas Brandão

No Maranhão, Sucupira do Norte

No Ceará, Tejuçuoca

Fonte: IBGE

Hoje

Dia do Leonismo Internacional. A fundação do Leonismo é atribuída a Melvin Jones, nascido em 13 de janeiro de 1879 em Fort Thomas, Estado do Arizona, nos Estados Unidos. Daí a escolha do dia 13 de janeiro para esta celebração.

