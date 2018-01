Mostra mistura rock com temas urbanos

Vinícius Castelli

12/01/2018 | 07:25



O universo das artes plásticas se encontra com a linguagem da música roqueira nas obras da artista da região Chrys Clenched. Ela apresenta, a partir de amanhã, às 16h, na Casa da Palavra andreense (Praça do Carmo), a mostra Santo André Visto Pelo Olhar da Cultura Rock, selecionado pelo projeto Okupa Cultura, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André.

Ao todo, serão cerca de 16 obras – todas podem ser compradas – preparadas com tinta acrílica sobre tecido de algodão em cima de telas. Esta é a primeira exposição individual da artista, que soma duas décadas de bagagem como ilustradora e artista plástica dentro da cena da cultura rock. E para o público entrar no clima roqueiro, a abertura do evento contará com show da banda Metal Restless, da região.

Ela conta ao Diário que já havia mostrado alguns de seus trabalhos no Festival de Inverno de Paranapiacaba. “Comecei a pintar no ano de 2000. Essas peças da mostra começaram a ser feitas em 2017”, explica.

A sugestão da artista é promover encontro entre o olhar cultural e estético da linguagem do rock com o imaginário, história, a paisagem e a arquitetura urbana andreense. Tanto que é possível reconhecer vários locais da cidade nas obras.

Ela conta que a ideia de misturar o rock com Santo André nas artes plásticas surgiu quando visitou Paranapiacaba pela primeira vez. “Me deparei com a magia da Vila e conheci suas lendas e histórias”, explica. Somado a isso estão em seus trabalhos o imaginário fantástico medieval e temas sóciopolíticos, além, é claro, de memórias afetivas, entre outros aspectos.

As visitas são gratuitas e podem ser feitas de segunda-feira a sábado, das 9h às 17h. A exposição segue em cartaz até dia 17 de fevereiro.