Projeto de dança prega a integração

11/01/2018 | 08:30



Alexandre Snoop é um professor de dança de Ribeirão Preto que cria espetáculos para transformar a vida de muitas pessoas. Seu projeto de dança é direcionado a pessoas com paralisia cerebral e síndrome de Down e os bons resultados são constatados no filme a partir da observação de psicólogos, médicos, família e amigos.

Literalmente Especiais

(Brasil/2017, 70 min.)

Dir. Victor Hugo Molin

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.