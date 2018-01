Verdades impróprias da ditadura chilena

11/01/2018 | 08:01



A titia era o xodó da família, a alegria das festas, aquela que havia dado certo na vida, o orgulho dos parentes. Até que sua mudança precipitada para o exterior começa a revelar uma terrível verdade - a simpática Tia Chany fora colaboradora do regime ditatorial de Augusto Pinochet, no Chile. Sua responsabilidade por crimes ainda fica por ser averiguada em sua extensão. Ela nega tudo, mas as evidências são gritantes. A descoberta é chocante. Ainda mais quando feita pela própria sobrinha, a diretora de O Pacto de Adriana, Lissette Orozco. O filme é vibrante, político, corajoso e, por tudo isso, venceu a Mostra de Cinema de São Paulo em 2017. (ÓTIMO)

O Pacto de Adriana/ El Pacto de Adriana

(Chile/2017, 96 min.)

Dir. Lissette Orozco

