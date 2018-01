Autoridades tentam convencer Trump a manter acordo com Irã

06/01/2018 | 08:25



O secretário de Estado, Rex Tillerson, relatou à Associated Press que congressistas e funcionários da administração estão trabalhando para mudar a lei dos Estados Unidos relativa ao acordo nuclear com o Irã, com o objetivo de convencer o presidente Donald Trump a mantê-lo.

Trump deve decidir na próxima semana se deve certificar a conformidade de Teerã com a pacto nuclear e continuar a conceder o alívio a sanções econômicas.

Em uma ampla entrevista com o AP na sexta-feira, Tillerson criticou a União Europeia por não ter apoiado os manifestantes no Irã.

Sobre a Coreia do Norte, Tillerson disse que as negociações raras na próxima semana entre a Coreia do Sul e a Coreia Norte sobre as Olimpíadas pode dar pistas sobre a disposição norte-coreanos para discutir questões mais amplas, incluindo suas armas nucleares.