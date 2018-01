Região reúne 642 oportunidades nesta semana

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



08/01/2018 | 07:30



Para quem procura se recolocar no mercado de trabalho, o Grande ABC conta, na segunda semana de 2018, com 642 oportunidades. Entre os destaques estão as vagas de auxiliar de linha de produção, que somam 175 postos em aberto na área, além da função de porteiro, com 92 chances.

Na CTR (Central de Trabalho e Renda), em São Bernardo, das 99 oportunidades em aberto, 70 são para atuar em linha de produção. A exigência para os candidatos é ter completado o Ensino Médio. Entre as demais vagas, destacam-se 15 para costureiro em geral e seis para auxiliar de logística.

No CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André também há muitas chances para atuar na linha de produção, 35 ao todo. Das 67 oportunidades, 16 são para atendente de lanchonete.

No CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá das 60 vagas oferecidas, 42 são para pessoas com Ensino Médio completo, sendo dez para auxiliar de expedição em empresa localizada em Ribeirão Pires. Há também cinco oportunidades para fresador convencional, cinco para torneiro CNC, duas para auxiliar administrativo, duas para auxiliar de almoxarifado e duas para faxineiro. Há chances para formados no colegial, como ajustador mecânico, arte-finalista, assistente e auxiliar de logística. E para quem tem Ensino Fundamental completo, a exemplo de oito posições para pintor de obras.

Existem, ainda, dez vagas para pessoas com deficiência, sendo oito para quem tem Ensino Médio completo: auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza e porteiro.

A função de porteiro, aliás, é a segunda com mais chances na semana. Em São Caetano, segundo dados da Sert (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo), dos 58 postos de trabalho abertos, a maioria deles (40) é para atuar como porteiro de edifício.

Em Ribeirão Pires, também segundo informações da Sert, há apenas cinco postos disponíveis, para trabalhador da manutenção de edificações e recepcionista em geral.

O Portal Emprega Brasil, abastecido com informações do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), oferece 247 chances nesta semana, sendo 40 para porteiros e 70 para alimentador de linha de produção.

CADASTRO - Para se candidatar às vagas nos centros públicos, basta comparecer aos locais de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar carteira profissional, RG e CPF.

Já para as chances da Sert é preciso se cadastrar no site www.empregasaopaulo.gov.br.

As oportunidades do Portal Emprega Brasil estão disponíveis na página https://empregabrasil.mte.gov.br/328/portal-emprega-brasil/, onde também há campo para preencher cadastro e receber por e-mail as opções que mais têm a ver com o perfil do candidato.

Vale ressaltar que, como os centros públicos utilizam o mesmo sistema de compartilhamento de vagas dos órgãos estadual e federal, há a possibilidade de haver duplicidade nas oportunidades, já que as mesmas podem constar em mais de uma plataforma.

COM SALÁRIOS - A Luandre, empresa de recrutamento com unidade em Santo André, oferece 124 vagas nesta semana. Os destaques ficam por conta dos cargos de ajudante (com salário de R$ 1.000 a R$ 2.000), técnico ambulatório (de R$ 2.000 a R$ 3.000), vendedor (entre R$ 3.000 e R$ 4.000) e enfermeiro (de R$ 4.000 a R$ 5.000).

Para se inscrever a uma das chances basta acessar o site www.luandre.com.br.