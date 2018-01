Gestora de carreiras aponta sobre o futuro das profissões

Stefanie Sterci



06/01/2018 | 08:00



Especialista aponta futuro das profissões

Gestora de carreiras, a são-bernardense Andrea Deis aproveita o início de 2018 e a onda de mudanças para refletir sobre a área profissional e modalidades de trabalho em ascensão nos próximos anos. “Olhar atento ao hoje deverá manter sua empregabilidade amanhã”, afirma sobre a necessidade de abraçar transformações que englobam a sociedade moderna, que tende a deixar um pouco de lado o expediente tradicional e começa a exigir dos profissionais características como autogestão, liberdade, a busca por conhecimento e estabilidade.

Para Andrea, segmentos em possível crescimento, tendo em vista a personalidade de novos consumidores, são estética, urbanização e infraestrutura, a esfera tecnológica e de robotização, e o desenvolvimento do capital humano.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Por aí...

Corporal

Equilíbrio e concentração fizeram parte da programação esportiva de Santo André, com mais uma edição da Vivência em Pilates e Acroyoga, realizada por clínica da região no Parque Central. “A proposta é facilitar o acesso das pessoas a este tipo de prática”, conta a fisioterapeuta e comandante da atividade, Fabi Silva.

Tem mais...

Web sucesso

Com design clean e elegante, o layout do template Fashion Store, produzido pelo web designer andreense Carlos Henrique Gomes, juntamente com equipe de empresa da Capital, alcançou o primeiro lugar dentre os mais vendidos na premiação VTEX Partner Summit 2017.