Por que não pode levar o cão na praia?

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



07/01/2018 | 07:00



Não há problemas em viajar com o cão ou qualquer outro animal para o Litoral, desde que haja moradia adequada para ficarem hospedados. O que não é recomendado – e, em algumas praias, é proibido por meio de leis municipais – é levar o animal para entrar no mar ou andar na areia. Além da questão da higiene (o contato com o cocô ou xixi do animal faz mal para a saúde de todos), o cachorro pode transmitir e/ou contrair doenças, como dilovilariose (causada por verme que se desenvolve dentro do coração do animal e pode ser fatal). Ela é transmitida por meio de mosquito, que pica o doente e repassa o verme para o bicho sadio.

O que se pode fazer é passear com o pet de estimação pelas ruas, de preferência com coleira, e sempre acompanhado do dono adulto. Nesses casos, recolher suas sujeiras é responsabilidade cidadã a fim de manter o local limpo para todos.

Antes de se partir em uma viagem é sempre bom levar o animal de estimação em clínica veterinária ou a pet shop de confiança. Há remédios específicos que devem ser dados para que o animal fique saudável diante de certas doenças, sejam elas típicas do ambiente da praia ou do campo. Alguns medicamentos fazem efeito em 24 horas e outros em menos tempo ou mais, por isso a importância do planejamento da jornada. Medicamentos para prevenir pulgas e carrapatos, por exemplo, também devem ser utilizados.

Cortar o excesso de pelos também é bom quando os bichos viajam. Isso ajuda na limpeza do animal e também no combate ao calor, que em abundância gera desconforto.

Outro cuidado que é preciso ter é durante o trajeto. O cão ou o gato, por exemplo, pode ficar enjoado ou passar mal, sendo necessário, às vezes, deixá-los um tempo sem comer ou, até mesmo, dar medicamento para evitar o mal-estar.

Chegando no local, é recomendável montar um ‘cantinho’ com as coisinhas do companheiro, casos de pratos de água e ração, casinha e brinquedos. Quanto à água, é preferível optar pela filtrada durante a viagem.

NOS ARES

Animais também podem viajar de avião, mas há alguns requisitos. Além de comunicar a companhia aérea na compra das passagens, é necessário apresentar carteira de vacinação, atestado de saúde (assinado por médico veterinário) e registro do animal (GPA). Há detalhes específicos para se realizar uma viagem internacional, uma vez que cada país tem sua legislação quanto ao transporte de animais. Algumas nações pedem teste de sorologia (para saber se o bichinho tem certas doenças).

Consultoria de Daniel Yoshimy Hato, médico veterinário do Hospital Veterinário Dr. Hato, unidade de Santo André.

Durante o mês de janeiro, o Diarinho retoma algumas perguntas já feitas por leitores ao longo dos anos. Este ‘Tira-Dúvidas’ foi respondido originalmente na edição de 14 de janeiro de 2007. A página publicada na ocasião segue ao lado.