Chegada a São Paulo tem tráfego lento pela Anchieta

Do Diário OnLine



04/01/2018 | 08:47



A Via Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, do km 12 ao km 10, devido ao excesso de veículos na manhã desta quinta-feira.



As demais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) contam com tráfego normal.



Caminhões com destino a São Paulo devem, obrigatoriamente, utilizar o trecho de serra da Anchieta.



O tempo está bom e a visibilidade dos motoristas é boa.



O SAI está em Operação Normal (5x5). A subida é feita pelas pistas norte da Anchieta e da Imigrantes. A descida é realizada pelas pistas sul de ambas as rodovias.