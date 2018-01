Ucrânia diz que só usará armas doadas pelos EUA para se defender

03/01/2018 | 20:47



O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Pavlo Klimkin, disse que seu país usará armas letais fornecidas pelos Estados Unidos apenas para se defender.

Funcionários americanos anunciaram, na semana passada, que dariam armas letais à Ucrânia. As forças do governo ucraniano estão lutando contra separatistas apoiados pela Rússia no leste do país desde 2014 em um conflito que já deixou mais de 10 mil mortos. A Rússia expressou consternação com a decisão dos EUA, dizendo que isso só alimentará as hostilidades entre os países.

Klimkin disse, em coletiva de imprensa em Kiev nesta quarta-feira, que as armas dos EUA têm "propósitos puramente de defesa" e que só serão utilizadas se os separatistas provocarem as forças do governo. Fonte: Associated Press.