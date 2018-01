Correção: Exportações cresceram pela 1ª vez após 5 anos de queda, diz ministro

02/01/2018 | 18:53



A matéria publicada anteriormente, tinha uma incorreção. O valor das exportações brasileiras em 2017 foi de US$ 217,746 bilhões, e o valor das importações brasileiras em 2017 foi de US$ 150,745 bilhões, e não como constou. Segue abaixo o texto corrigido.

O ministro do Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, disse nesta terça-feira, 2, que as exportações registraram crescimento pela primeira vez em cinco anos. Já as importações aumentaram pela primeira vez depois de três anos consecutivos de queda. Segundo o ministro, os dados indicam a retomada do crescimento econômico do País.

De acordo com dados divulgados pelo MDIC, as exportações brasileiras aumentaram 18,5% em 2017 comparativamente ao ano anterior, para US$ 217,746 bilhões. Já as importações tiveram alta de 10,5% ante 2016 e atingiram US$ 150,745 bilhões. O superávit comercial foi de US$ 67 bilhões. "Os economistas leem esses resultados como a retomada do crescimento da economia", disse o ministro.

Em 2016, frisou o ministro, o País registrou superávit de US$ 47,7 bilhões, mas, naquele ano, as exportações recuaram 3,5%, e as importações diminuíram 20%. "O superávit de 2016 se deu muito pela queda das importações", afirmou. "Neste ano, temos uma diferença brutal, com crescimento das exportações e das importações."

Pereira ressaltou que o País registrou em 2017 um recorde no volume de exportações, que atingiram 692 milhões de toneladas, alta de 7,2% ante 2016. "Podemos destacar que isso ocorreu sobre uma base de comparação elevada, porque já havia sido recorde ano anterior, de 645 milhões de toneladas", disse.

Entre os itens que registraram recorde nos volumes exportados estão minério de ferro, soja, petróleo bruto, milho, celulose, produtos semimanufaturados de ferro ou aços e óxidos e hidróxidos de alumínio.

Registraram recorde nos valores exportados produtos como soja, automóveis, celulose, veículos de carga, óxidos e hidróxidos de alumínio, cobre e máquinas e aparelhos para terraplanagem e perfuração.

O ministro disse que o bom resultado das exportações está relacionado a uma recuperação nos preços dos principais itens exportados pelo País. Na média, o preço das exportações subiu 10,1% em relação a 2016, ano marcado pela queda nos preços de produtos como soja, minério de ferro e petróleo bruto, alguns deles com o menor nível dos últimos 10 anos.

O preços médio do minério de ferro teve alta de 40,9% em 2017 comparativamente a 2016. O aumento de preços foi de 32,2% no petróleo, 11,3% na celulose e 10,7% no açúcar em bruto.