Luiza Possi fica noiva do diretor do Domingão do Faustão durante suas férias na Bahia

02/01/2018 | 18:11



De acordo com o jornal Extra, Luiza Possi e o diretor do Domingão do Faustão, Cris Gomes, ficaram noivos nessa época de virada de ano no vilarejo de Santo André, na Bahia.

A cerimônia foi de pequeno porte e contou com a presença de familiares. Estavam presentes a mãe da cantora, Zizi Possi e o tio dela, José Possi Neto, que tem trabalhos importantes no teatro brasileiro, tais como Tito Andrônico de William Shakespeare e Álbum de Família, de Nelson Rodrigues.

O casal se aproximou durante os bastidores do programa Show dos Famosos, apresentado por Fausto Silva em 2017. O novo noivo também perdeu 15 quilos com incentivos feitos pela artista.