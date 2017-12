A festa das secretárias. Há 50 anos

Ademir Médici



Solenidade mística na Catedral do Carmo, colação de grau no Cine Tangará, baile de gala no Jockey Clube de São Bernardo. Foi assim a formatura das secretárias e dos contadores do Colégio Técnico Comercial Senador Flaquer, de Santo André, em 1967.

A Escola do Professor Valdemar Mattei celebrava seu jubileu, e a festa foi especial.

As formandas se esmeraram, conforme descreveu Marilze Piva Azevedo, uma das secretárias, em crônica ontem publicada. Hoje mostramos os modelitos, copiando o estilo da colega Juliana Bontorim, da Social do Diário.

Amigos andreenses

Ao longo de 2017 Memória noticiou os aniversários de vários componentes do Casa, o Clube Amigos de Santo André. Em dezembro são três os aniversariantes.

Hoje quem faz aniversário é Carlos Alberto Bazani, o Coquinho, nascido em Santo André em 30 de dezembro de 1954. Coquinho mantém uma página na internet dedicada à memória.

Também aniversariam em dezembro: Edmilson Vasco Bertolotti, nascido em 3 de dezembro de 1940; e Fernando Rodrigo Araujo, de 5 de dezembro de 1980.

São várias gerações andreenses preocupadas com o futuro da sua cidade.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 30 de dezembro de 1987 – ano 30, edição 6637

Manchete – Empresários pedem em Brasília várias mudanças no pacote econômico

Tragédia – Número de afogamentos já é o maior dos últimos anos. Até novembro, 175 chamados de afogamentos, sendo 96 com vítimas fatais.

Gente – O ano social de 1987. Jornalista Claudete Reinhart lança suplemento com 16 páginas.

Memória – Vida e morte do Cine Max, em São Caetano.

Música – Elaine Marin, cantora de Santo André, embala público espanhol.

Em 30 de dezembro de...

1917 – Eleito o conselho diretor do Tiro Brasileiro de Guerra nº 34, de São Bernardo, com sede no Distrito de Santo André. Dirigirá a instituição durante o ano de 2018. Entre os nomes, vários perpetuados em denominações de logradouros públicos:

José Augusto Leite Franco, presidente honorário

Senador Flaquer, presidente efetivo

Coronel Saladino, vice-presidente

Capitão Mario Gomes Pinto, tesoureiro

Tenente Alcides Costa, diretor do Tiro

Capitão F. de Almeida Garrett, secretário

Vogais: Alfredo Flaquer Sobrinho, Nicolau Antonio Arnoni, José Mariano Garcia Junior, Benedicto do Amaral e Dr. Armando Leal Pamplona

Comissão de Contas: Antonio Flaquer, tenente Luiz Lobo Junior e Benedicto Ferreira

Futebol. Anunciado para São Caetano o amistoso entre o Flor de São Caetano e o Oriental da Mooca.

A guerra. Do noticiário do Estadão: a França resistirá até a vitória.

1966 – Instaladas as comarcas de Mauá e Ribeirão Pires.

