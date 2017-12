Prêmio da Mega-Sena desperta solidariedade e desejo de sair do País

Bia Moço

30/12/2017



As apostas da Mega-Sena da Virada despertam, além da ambição de conquistar bens materiais, o lado solidário de quem espera começar 2018 como milionário. O prêmio acumulado de R$ 280 milhões enche de esperança aqueles que preenchem o bilhete e, embora saibam que com o prêmio poderão escrever nova história, um dos principais objetivos dos jogadores é mudar a vida de quem está em situação de pobreza.

O sorteio do montante será amanhã, por volta das 21h. Os interessados podem apostar na sorte até minutos antes do início da transmissão ao vivo em rede nacional, no entanto, as chances de apostas em espaços físicos terminam hoje.

A equipe do Diário percorreu casas lotéricas da região e ouviu a população que depositou esperança de vida melhor no bilhete de aposta. Embora a vontade de ganhar seja grande, a maioria diz não saber o que fazer com tanto dinheiro e que prefere não sonhar alto antes de saber o resultado.

Morador de São Bernardo, José Eurico Fungaro, 65 anos, já perdeu as contas de quantos anos faz que tenta a sorte no fim do ano na Mega da Virada. Cheio de superstição, ele destaca que sua tática é sempre selecionar três números da mesma coluna. O sortudo já levou prêmio de R$ 1.700 na Lotofácil e, caso ganhe a Mega da Virada, pretende ajudar ao próximo. “Quero fazer o bem. Isso sim é válido. Não tenho mais a ambição de enriquecer. Esse dinheiro eu destinaria para ajudar as tantas pessoas que necessitam”, revela.

A lotérica Castelo, na Avenida Barão de Mauá, na Vila Bocaina, em Mauá, atrai compradores por ser conhecida como ‘pé-quente’. O prêmio mais recente cuja aposta foi feita no local foi sorteado em 2012. Na ocasião, morador da cidade levou para casa a bolada de R$ 177,6 milhões como presente de fim de ano.

Ana Paula Gati, 41, acredita que a casa de apostas mauaense – que já lhe rendeu prêmios – traz sorte, por isso, há dez anos joga no local. Moradora do bairro São João, em Mauá, ela pretende realizar seu sonho, caso seja sorteada. “Se ganhar, acho que vou embora do País. Quero morar em uma cidadezinha no Canadá, bem tranquila. Isso é um sonho, ir em busca de paz, de tranquilidade e de uma vida mais digna. Como é muito dinheiro, vou ajudar quem precisa também, além da minha família.”

Com o valor de R$ 280 milhões é possível comprar, por exemplo, 560 apartamentos de R$ 500 mil cada ou ainda 800 carros populares de R$ 35 mil. Se a ideia for investir o montante na poupança da Caixa Econômica Federal, o rendimento será de R$ 1,4 milhão por mês.

Para participar, os interessados encontram os bilhetes em qualquer casa lotérica no valor de R$ 3,50. Para quem tem conta-corrente na Caixa, basta utilizar o banco on-line das 8h às 22h e realizar as apostas de forma virtual.

O prêmio da Mega da Virada não acumula como os demais, portanto, caso nenhum apostador acerte os seis números, o prêmio será dividido entre sortudos que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.