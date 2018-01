Conheça inspirações para se tornar voluntário em 2018

Juliana Bontorim



01/01/2018



Desde cedo

Morador de São Caetano, o administrador de empresas Marcelo Marucci, 22 anos, é um dos integrantes da Construide, ONG composta por seis jovens, que realizam de forma voluntária, reformas em casas com situações precárias e atividades sociais. Entre elas, está o Abraço, que promove um dia de recreação, atendimento odontológico e alimentação em comunidades. “Enxergamos uma realidade diferente da nossa e nos sentimos chamados para fazer algo a respeito. Queremos realmente envolver essas pessoas e amá-las”, comenta Marcelo. O projeto teve início após uma viagem missionária de um dos integrantes, o arquiteto Bruno Bordon, 25 anos, ao Piauí, no Nordeste do País, onde conheceu uma família de dez pessoas, que dividiam dois colchões e não possuíam nem mesmo saneamento básico. Após uma campanha na internet, os amigos arrecadaram R$ 4 mil e auxiliaram estes necessitados. Hoje, a entidade possui aproximadamente 700 voluntários registrados.

Novo ano e você já pensou em torná-lo melhor?

Ouvi muito e também devo ter dito: “Que ano difícil!”. A economia brasileira, as questões políticas ou as mazelas da falta de segurança têm deixado as pessoas um pouco céticas com relação ao futuro. Bom, mas respire fundo. Ontem, a maioria esteve com a família e amigos celebrando a chegada do novo. É este ‘novo’, que nos torna mais alegres, mais fraternos e mais amáveis. Afinal, é o ‘novo’, que nos dá força para dar mais um passo, para se jogar em um abraço e para acreditar que tudo possa ser – talvez diferente – mas sempre melhor. Nós da coluna buscamos inspirações focadas no trabalho voluntário para dizer que todos tem a missão de fazer a diferença e tornar tudo ‘novo’ de verdade. Sem pensar em questões financeiras, mas fomentando o lado humano, nós podemos acreditar que somos responsáveis pela mudança que tanto almejamos.

Exemplo de determinação

São 70 famílias, 45 crianças e 235 pacientes atendidos mensalmente pela Associação das Voluntárias para o Combate ao Câncer de São Bernardo. Os números representam a força e a importância do doar. Afinal, são 18 anos de trajetória e 250 integrantes, que se dedicam para ajudar com doações de alimentos, perucas e próteses mamárias, somados ao acompanhamento psicológico, entre outros. “Deus é quem nos provê recursos para minimizarmos o sofrimento de quem precisa e também nossos amigos doadores”, comenta a presidente do grupo, Valdineia Cavalaro, que encerra o ano com gratidão e a conquista de construção da sede própria na são-bernardense Rua Tiradentes.

Amor que transforma

Em Santo André, integrantes da Igreja Batista Jardim do Estádio, realizam projetos sociais nas comunidades Jardim Cristiane, Vila Linda e Capuava. Entre as ações semanais estão recreações para as crianças, visitação às casas, entrega de cestas básicas e trabalho com moradores de rua, que vivem ao perímetro. “Não queremos dar brinquedos e cobertores uma vez no ano e ignorá-los os outros dias. Queremos amá-los, criar vínculos e mostrar Jesus para eles”, comenta a voluntária Lívia Bember.