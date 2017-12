Até dia 30, exposição sobre ‘Renato Russo’ será grátis

Miriam Gimenes



27/12/2017 | 07:00



Nunca é tempo perdido saber um pouco mais sobre Renato Russo, ícone do rock brasileiro e líder de uma das mais importantes bandas nacionais de todos os tempos: a Legião Urbana. E, até sábado, a exposição que leva seu nome, em cartaz no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo – em cartaz desde setembro – terá entrada gratuita. A curadoria é de André Sturm.

Nela está ‘dissecada’ grande parte de sua vida e obra. O visitante – e principalmente os fãs – que visitá-la terá acesso ao acervo de Renato que estava guardado no último apartamento em que viveu no Rio de Janeiro, e ver também seus objetos pessoais, peças de vestuário, fotografias, manuscritos, instrumentos musicais, documentos escolares, desenhos, cartas de fãs, além de prêmios, fanzines, folhetos e impressos variados que irão percorrer toda sua trajetória.

E conhecerá o ídolo que existia além de suas músicas. Sim, porque Renato também tinha projetos cinematográficos, escreveu peças de teatro e se arriscava a destilar seu dom artístico em desenhos e pinturas. Até um esboço de como seriam Eduardo e Mônica, protagonistas de uma de suas mais famosas músicas, é possível ver.

Renato Russo – Exposição. No MIS – Avenida Europa, 158. De terça a sábado, das 10h às 21h. A permanência dentro do espaço expositivo é até às 22h. Os ingressos gratuitos são distribuídos na bilheteria apenas no dia da visita e têm limitação de quatro por pessoa, sujeito à lotação. Após o dia 30 (a exposição segue até dia 28 de janeiro), os ingressos custam R$ 12 (inteira).