Réveillon da Paulista começa a ser montado

26/12/2017 | 08:02



O palco do Réveillon na Avenida Paulista começou a ser montado entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo, na região central de São Paulo. No 20º ano-novo na avenida, a Prefeitura de São Paulo estima um público de cerca de 1,2 milhões de pessoas. Com altura de 15 metros, a estrutura de mil metros quadrados na via estará voltada para o sentido Paraíso.

A montagem teve início no sábado, 23, e foi retomada no domingo. A estruturação do palco ocorre às madrugadas, com bloqueios de trânsito. Em anos anteriores, o espaço era disposto perto da Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Das 20 horas do dia 31 às 2h30 do dia 1º, o Réveillon da Paulista terá shows de Claudia Leitte, Latino e Sambô, além de DJs. Na noite da festa, dez torres com telões estarão espalhadas ao longo da avenida para transmitir as atrações e a queima de fogos de artifício. Perto da Haddock Lobo, será montado um espaço para 1,5 mil convidados.

Barreiras serão erguidas na via. Nas entradas de acesso, haverá revista e não será permitida a entrada de guarda-chuva, fogos de artifício e garrafas. A segurança do evento será feita por três mil policiais militares, guardas-civis metropolitanos e seguranças privados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.