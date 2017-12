Kanter dá show, mas Knicks cai para o 76ers na abertura da rodada de Natal da NBA

25/12/2017 | 17:58



A já tradicional rodada de Natal da NBA terá um total de cinco jogos neste dia 25 de dezembro. E o primeiro deles opôs o New York Knicks e o Philadelphia 76ers, equipes bastante próximas na tabela da Conferência Leste, que entraram em quadra na tarde desta segunda-feira. E mesmo atuando fora de casa, no Madison Square Garden, o Sixers contou com uma boa atuação coletiva depois do intervalo para fazer 105 a 98.

Kristaps Porzingis e Joel Embiid, principais astros das duas equipes, não duelaram diretamente em quadra por serem de posições diferentes, mas se destacaram em um mesmo quesito: os tocos. Com três para cada um só nos dois primeiros quartos da partida, o letão ainda deu mais dois no segundo tempo. Além disso, o pivô camaronês marcou 25 pontos e pegou 16 rebotes, enquanto que o ala/pivô fez 22 pontos e pegou sete rebotes.

Apesar disso, o maior nome da partida não foi nenhum dos dois atletas, mas outro 'grandalhão': Enes Kanter. O pivô turco do Knicks foi destaque no ataque e na defesa, anotando 31 pontos e apanhando 22 rebotes, permanecendo por 35 minutos em quadra. Se sua equipe não venceu a partida, ao menos ele superou sua pontuação máxima em uma partida desta temporada e igualou sua melhor marca da carreira em rebotes.

Se os destaques de Knicks e 76ers foram bem, o mesmo não pode ser dito da partida de forma geral. Os dois times exageraram nos erros de arremessos, com 40% de acerto para o time anfitrião e 42% para os visitantes, e também em posses de bola perdidas, com um total de 15 perdas para o time de Filadélfia e dez para a equipe da casa.

O resultado deixou o Knicks com 17 vitórias e 16 derrotas, ainda na oitava colocação da Conferência Leste. Na mesma conferência, o 76ers ficou com 15 vitórias e 18 derrotas e manteve a décima colocação, encerrando uma série de cinco derrotas consecutivas.

A rodada de Natal da NBA ainda terá mais quatro jogos nesta segunda-feira. O principal destaque é o reencontro dos finalistas da última temporada, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. O time de LeBron James está na terceira colocação no Leste, enquanto a equipe de Oakland, atual campeã da competição, é a vice-líder no Oeste.

Além do embate entre Cleveland e Golden State, encerram a rodada os jogos entre Washington Wizards x Boston Celtics, Houston Rockets x Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers.