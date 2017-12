Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



25/12/2017 | 07:00



O que você gostaria que sua cidade ganhasse de presente de Natal? Para responder a essa pergunta, equipe do Diário saiu às ruas para ouvir moradores e prefeitos da região.

Em ano de recessão econômica e desemprego em alta, o que deu para perceber é que a maioria das pessoas que vivem no Grande ABC gostaria que a geração de postos de trabalho fosse retomada por municípios da região.

“A maioria dos meus vizinhos perdeu o emprego. Pessoas que temos consideração e que ao longo deste ano ajudamos com carinho. Então, nada mais justo do que pedir mais trabalho para 2018”, afirma a comerciante Vanderleia Rosa da Silva, 45 anos, moradora da Vila Assis, em Mauá.

Muita gente, no entanto, optou por cobrar melhorias em serviços básicos, que vão de pavimentação de ruas até canalização de córregos.

Em Santo André, o pequeno Breno Romero, 7, foi enfático em sua resposta ao ser questionado pela equipe de reportagem. “Quero que minha rua seja limpa mais vezes”. Morador da Rua Antônio Cubas, na Vila Guiomar, ele diz que a via sofre regularmente com enchente. “Tem bueiro entupido. O parquinho também tem muito mato”. O pedido é compartilhado pela avó, Sumara Romero, 58. “Falta zeladoria nessas áreas.”

Para a auxiliar de serviços gerais Maria das Graças, 46, matriarca da família Brito, a resposta está próxima da sua casa, na Rua Mossoró, bairro Cooperativa, em São Bernardo. “Só desejo que eles canalizem logo o córrego aqui do lado. Dá muito rato e cheiro forte em dias de calor”, desabafa.

Mais segurança, com aumento do efetivo de Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Municipal) esteve na lista de moradores de duas cidades.

“Em comparação com outras cidades, São Caetano tem menos violência. Mesmo assim, acho que poderiam investir nessa área”, considera a dona de casa Lourdes Soares, 68.

O oficial de manutenção Wagner Aparecido Fernandes, 43, morador de Ribeirão Pires, pede o mesmo. “Segurança reforçada sempre é bom. Nos dias de hoje, andar pela sua rua com tranquilidade é o sonho de todos.”

Investimento na área da Saúde também esteve na pauta de munícipes e, inclusive, um prefeito. “Acho que o grande presente para Santo André seria a entrega da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Bangu e o avanço do programa Qualisaúde, que prevê modernização das unidades. Acredito que em 2018 os moradores poderão celebrar essas conquistas”, enfatiza o chefe do Executivo andreense, Paulo Serra (PSDB).

A cuidadora de idosos Lucia de Fátima Oliveira, 49, pede a construção de unidades de Saúde em Rio Grande da Serra. “Carecemos de lugares para atendimento médico”, reclama.

O mesmo sentimento é compartilhado pela dona de casa Andreia Miguel, 45, de Diadema. “O atendimento com médicos é demorado. Precisam investir na Saúde.”

Teve quem também pediu energias positivas para 2018. “O meu desejo é que possamos fortalecer ainda mais o espírito de solidariedade no coração do povo mauaense. Esse é o caminho para ajudar, acolher e estender as mãos a quem mais precisa. Uma Mauá cada vez mais solidária, com amor e respeito ao próximo”, ressalta o chefe de Executivo de Mauá, Atila Jacomussi (PSB).

“Que nossa querida cidade possa se desenvolver e continuar no caminho certo”, clama o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (PSDB).

“Um novo ciclo se inicia em 2018. Desejo a todos, na nova etapa, serenidade para encarar os desafios e sabedoria para lutarmos pelo desenvolvimento de nossa cidade”, destaca o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB).

“Não poderia pedir outra coisa que não fosse uma vida ainda melhor para quem vive aqui. E se pudesse pedir duas coisas, também pediria para que Papai Noel nos ajude a continuar trazendo ainda mais empregos para nossa gente”, finaliza o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).