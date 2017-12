Tauana Marin

Diário do Grande ABC



25/12/2017 | 07:00



Faltando uma semana para 2018, os moradores das sete cidades que estão desempregados ou queiram conquistar novo emprego ainda têm chances de terminar o ano com nova assinatura na Carteira de Trabalho. Os sistemas de compartilhamento de vagas dos governos federal e estadual, assim como os centros públicos da região e agências, disponibilizam juntos 1.014 oportunidades, para diferentes setores, níveis escolares e de experiência.

Como em todas as segundas-feiras, o Diário reúne opções nas sete cidades. Hoje uma das funções em destaque é auxiliar de linha de produção. Apenas no CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo são 216 vagas para esse cargo. Interessados precisam ter Ensino Médio completo e ao menos seis meses de experiência na função. O centro reúne ao todo 403 postos de trabalho.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) possui 165 postos, sendo 107 para a função de auxiliar de linha de produção. Já no CPETR de Mauá estão reunidas 41 chances voltadas para empresas em Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires. A maioria das vagas (35) é destinada para os candidatos com Ensino Médio completo, sendo cinco para operador de inspeção de qualidade, cinco para torneiro CNC, cinco para operador de movimentação e armazenamento de carga, cinco para soldador, quatro para auxiliar administrativo e duas para supervisor de atendimento ao cliente.

Os interessados devem comparecer às unidades municipais munidos de carteira de trabalho, RG e CPF, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

SISTEMAS - Segundo a Sert (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo), 60 vagas são oferecidas em São Caetano e Ribeirão Pires. Dessas, 15 são para o cargo de auxiliar de enfermagem. Essas chances em específico podem ser acessadas por meio do site www.empregasaopaulo.gov.br, assim como a inscrição.

Outras 302 vagas estão cadastradas no banco de dados do Portal Emprega Brasil, gerido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Para acessar todas as opções os interessados devem entrar na página https://empregabrasil.mte.gov.br e preencher os dados solicitados para se cadastrar. Há oportunidades abertas em empresas instaladas em Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo e São Caetano.

É importante lembrar que os centros públicos se utilizam do mesmo sistema de compartilhamento de vagas dos órgãos estadual e federal, portanto, é possível que haja duplicidade de postos, uma vez que alguns deles podem constar em mais de uma plataforma.

VALORES - Na agência de emprego Luandre, que possui unidade em Santo André, nesta semana são disponibilizadas 41 vagas. Dentre elas há chance para a função de recepcionista (com salário de R$1.000 a R$ 2.000), técnico de enfermagem (de R$ 2.000 a R$ 3.000), vendedor externo Jr (R$ 3.000 a R$ 4.000) e enfermeiro (R$ 5.000 a R$ 6.000). Para saber os requisitos e como se candidatar basta acessar o site www.luandre.com.br.