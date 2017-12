da Redação



25/12/2017



Lista feita por organizadores do dicionário da língua inglesa Merriam-Webster foi divulgada com a palavra mais usada do ano: feminismo. Mas o que mudou na vida das mulheres em 2017 de fato? Esse será o centro da discussão do programa especial de Ano-Novo do Saia Justa, que vai ao ar na quarta-feira, às 21h30, no GNT. Ao lado da convidada Marina Caruso, diretora de redação da revista Marie Claire, as ‘saias’ discutem ainda o valor dos rituais de passagem e a necessidade de abrir espaço no cotidiano para o inesperado.

O programa marca também a última participação de Fernanda Gentil, que esteve no sofá durante todo o mês de dezembro. No mês de janeiro, a atração recebe uma convidada especial a cada semana: as jornalistas Maju Coutinho, Leilane Neubarth, Andreia Sadi e Ana Paula Araújo farão parte do ‘rodízio’.