Família Bernardineli coloca a mão na massa para fazer filhoses

26/12/2017 | 08:00



Receita portuguesa mantém tradição familiar na região

Costume na família Bernardinelli reuniu os parentes mais uma vez, na época do Natal, para, literalmente, colocar a mão na massa. O encontro gastronômico para fazer os bolinhos portugueses, conhecidos como filhoses, começou com a portuguesa Maria Antônia, mãe do economista de Santo André Pedro Bernardinelli e de outros oito filhos. A receita pode ser simples, mas a preparação é a parte mais importante. “Colocamos um pano no joelho e abrimos a massa em cima. Enquanto algumas fazem isso, outras fritam”, explica a mulher de Pedro, Mariza, sobre o jeito divertido de cozinhar. A receita da dona Maria, que completaria aniversário de 100 anos na sexta-feira, segue desde sua morte, há 25 anos, sob comando da caçula Elisabete. “Ela morava comigo, então eu mantive a lembrança dela. Além disso, é um momento de estar com todo mundo, de celebrar a união”, comenta.

Por aí...

Proteção

Pintura muralista projetada pelo artista plástico romeno, refugiado no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, Emeric Marcier, localizada na capela da Santa Casa de Mauá, passa por processo de tombamento.

Movimentação...

Deguste

Em noite entre amigos, os irmãos empresários Eduardo e Evandro Meroti, moradores da região, inauguraram loja de vinhos artesanais, em São Bernardo. Cerca de 300 convidados apreciadores da bebida participaram da atividade degustativa que deu as boas-vindas ao empreendimento familiar. “O momento é positivo. A aceitação dos clientes do Grande ABC é fantástica. São experientes e conhecedores deste sabor”, festeja Eduardo.