Cólica Renal - Festival do Chocolate 2025

A banda Cólica Renal – Tributo aos Mamonas Assassinas se apresenta neste sábado (30), às 20h, no palco ChocoPaço do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. O público pode esperar muitos sucessos, que vão além dos Mamonas, além de muita diversão.